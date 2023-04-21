Заболотный о поражении от 2Drots: «Если бы решались турнирные задачи, мы бы по-другому готовились»

Антон Заболотный высказался об игре ЦСКА с медиафутбольным клубом 2Drots.

Армейцы проиграли команде (1:2) в товарищеском матче.

– Недавний матч с 2Drots команде не удался. Лично ты как к нему относился?

– Как к обычной товарищеской игре, не больше и не меньше. Не испытывал особенного восторга. Я понимал, что эта встреча – подготовка к матчу чемпионата. Так его нам преподнес тренерский штаб, так я его ощущал и для себя.

Что сильно порадовало – возвращение нашего фан-сектора на этой игре, мы правда были счастливы поддержке болельщиков, их очень не хватает. К сожалению, не смогли порадовать фанатов, проявить себя и показать все те наработки, которые продемонстрировали уже в официальной встрече.

– Было обидно уступить команде блогеров? Агапов рассказывал, что весь день анализировал, почему так случилось.

– Любая товарищеская игра непредсказуема. Если бы решались турнирные задачи, то мы бы по-другому готовились к матчу. У нас была своя программа подготовки к игре чемпионата, мы ее выполнили, а затем выиграли ближайшую официальную встречу (у «Факела» со счетом 2:0).

– Как относишься к Медиалиге?

– Конечно, слышал о ней, ее формате, но ни одного матча не смотрел. Поэтому впервые увидел этих ребят и вообще эту команду. Наши молодые футболисты их знали, но я – нет.

– Тебя удивил их уровень игры?

– Да, они выглядели достойно. Было видно, что игроки вышли сильно мотивированными, заряженными. Для меня это стало интересным опытом, – сказал нападающий красно-синих.

«Дайте вайлд-кард в РПЛ!». Все вокруг исторической победы 2Drots над ЦСКА

ЦСКА проиграл 2Drots – и это правда событие. Почему?