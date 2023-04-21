Заболотный о поражении от 2Drots: «Если бы решались турнирные задачи, мы бы по-другому готовились»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики ВЭБ Арена Антон Заболотный 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Антон Заболотный высказался об игре ЦСКА с медиафутбольным клубом 2Drots.

Армейцы проиграли команде Winline Медиалиги (1:2) в товарищеском матче.

– Недавний матч с 2Drots команде не удался. Лично ты как к нему относился?

– Как к обычной товарищеской игре, не больше и не меньше. Не испытывал особенного восторга. Я понимал, что эта встреча – подготовка к матчу чемпионата. Так его нам преподнес тренерский штаб, так я его ощущал и для себя.

Что сильно порадовало – возвращение нашего фан-сектора на этой игре, мы правда были счастливы поддержке болельщиков, их очень не хватает. К сожалению, не смогли порадовать фанатов, проявить себя и показать все те наработки, которые продемонстрировали уже в официальной встрече.

– Было обидно уступить команде блогеров? Агапов рассказывал, что весь день анализировал, почему так случилось.

– Любая товарищеская игра непредсказуема. Если бы решались турнирные задачи, то мы бы по-другому готовились к матчу. У нас была своя программа подготовки к игре чемпионата, мы ее выполнили, а затем выиграли ближайшую официальную встречу (у «Факела» со счетом 2:0).

– Как относишься к Медиалиге?

– Конечно, слышал о ней, ее формате, но ни одного матча не смотрел. Поэтому впервые увидел этих ребят и вообще эту команду. Наши молодые футболисты их знали, но я – нет.

– Тебя удивил их уровень игры?

– Да, они выглядели достойно. Было видно, что игроки вышли сильно мотивированными, заряженными. Для меня это стало интересным опытом, – сказал нападающий красно-синих.

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16 комментариев

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Саша Казанов
Сейчас все расскажут, что ЦСКА должен был рвать жилы ради болельщиков)))
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dreamstep
Понятно что это товарняк с блогерами, только дураки будут обвинять команду в поражении.
+12
-3
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Ебздрогыч
То есть впервые за долгое время, и скорее всего в последний раз, на матч пришли активные фанаты, а вы не смогли настроиться на матч против команды медиалиги, потому что это обычный товарняк? Прикольно
+18
-13
+5
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Shadow1882
Ответ Ебздрогыч
То есть впервые за долгое время, и скорее всего в последний раз, на матч пришли активные фанаты, а вы не смогли настроиться на матч против команды медиалиги, потому что это обычный товарняк? Прикольно
Чтобы что?
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+4
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Зелёный гопник
Все нормальные люди это понимают.
Что если бы игра была не товарищеская, то счёт 10-0 обеспечен 👍🏻
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Алексей Тарлыков
По мне пусть в товарках всем командам медиалиги проиграют, но в официальных играх будут играть и побеждать как сейчас
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Beriya
Профессионал не должен играть в полноги
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Golfimbyl
Тут походу у мясных подгорает, они же все кубки матч тв выиграли считай в товарищеском турнире!
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Дмитрий Евгеньевич
Ответ Ебздрогыч
То есть впервые за долгое время, и скорее всего в последний раз, на матч пришли активные фанаты, а вы не смогли настроиться на матч против команды медиалиги, потому что это обычный товарняк? Прикольно
Ага, условно выйграли бы 10:0,а потом как за Сочи тянулся бы шлейф,что обыграли бедных блогеров
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OneMind
Ответ Ебздрогыч
То есть впервые за долгое время, и скорее всего в последний раз, на матч пришли активные фанаты, а вы не смогли настроиться на матч против команды медиалиги, потому что это обычный товарняк? Прикольно
А зачем настраиваться на обычный товарняк, если чемпионат полным ходом идет?
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Nerazzurri-88
Ответ OneMind
А зачем настраиваться на обычный товарняк, если чемпионат полным ходом идет?
Про самолюбие что-то слышал?
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Артур Багдасарян
Ответ Tpy6kaMerlina
Если любители-блогеры обыгрывают профессионалов, то профессионалам негоже говорить про товарищеский характер встречи. Очевидно же, что на обычный товарняк не придут тысячи болельщиков поддержать команду. Видимо, гордость "профи" задета поражением, но отмазка "готовились бы по другому, если бы..." звучит очень плохо.
дальше заголовка читайте, всё адекватно разложил, похвалил ребят
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Tpy6kaMerlina
Если любители-блогеры обыгрывают профессионалов, то профессионалам негоже говорить про товарищеский характер встречи. Очевидно же, что на обычный товарняк не придут тысячи болельщиков поддержать команду. Видимо, гордость "профи" задета поражением, но отмазка "готовились бы по другому, если бы..." звучит очень плохо.
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Blue Monster
За вас сорокалетний старпер лучше сыграл, профессионалы блин
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Valentin Kompaneytsev
Нашли о чём говорить.
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.фигляр.
Ответ Ебздрогыч
То есть впервые за долгое время, и скорее всего в последний раз, на матч пришли активные фанаты, а вы не смогли настроиться на матч против команды медиалиги, потому что это обычный товарняк? Прикольно
эта новость точно о Конях и медиалиге, а не о Жигулёвске?)
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