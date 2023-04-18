Кир Воробьев о ДТП с участием Низрюхина: «Бей Беги» не заслужили негатива. Они не имеют никакого отношения к инциденту»

Кирилл Воробьев высказался о хейте в сторону «Бей Беги».

«В соцсетях льется лавина хейта в адрес «Бей Беги». Команда этого не заслуживает. Главный тренер (Александр Низрюхин – Sports.ru) прекратил участвовать в тренировочном процессе задолго до того, как вышел пост у Ксении Собчак, клуб предпринял правильные шаги и до, и после того, как эта история получила огласку.

Я считаю, что сотрудники клуба, игроки и сам бренд не заслужили такого большого негатива в свой адрес: игроки, стафф и другие люди, которые в тот момент не находились в автомобиле, получают негатив в свой адрес, хотя очевидно, что они вообще никакого отношения к тому инциденту не имеют.

Поэтому я хочу публично поддержать – нет, не Александра Низрюхина – его есть кому поддержать и без меня, кроме того, я и никто из вас не имеем полной картины произошедшего. Я хочу поддержать клуб, который оказался в очень сложной ситуации», – написал Кир.

Экс-вратарь дубля «Локо» Низрюхин подозревается в ДТП со смертью пешехода. Сейчас он тренер «Бей Беги» – клуба Джикии и Соболева