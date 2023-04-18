Кир Воробьев о ДТП с участием Низрюхина: «Бей Беги» не заслужили негатива. Они не имеют никакого отношения к инциденту»

Теги Александр Низрюхин Эгриси Winline Медиалига Бей Беги Кирилл Воробьев Медиафутбол

Кирилл Воробьев высказался о хейте в сторону «Бей Беги».

«В соцсетях льется лавина хейта в адрес «Бей Беги». Команда этого не заслуживает. Главный тренер (Александр Низрюхин – Sports.ru) прекратил участвовать в тренировочном процессе задолго до того, как вышел пост у Ксении Собчак, клуб предпринял правильные шаги и до, и после того, как эта история получила огласку.

Я считаю, что сотрудники клуба, игроки и сам бренд не заслужили такого большого негатива в свой адрес: игроки, стафф и другие люди, которые в тот момент не находились в автомобиле, получают негатив в свой адрес, хотя очевидно, что они вообще никакого отношения к тому инциденту не имеют.

Поэтому я хочу публично поддержать – нет, не Александра Низрюхина – его есть кому поддержать и без меня, кроме того, я и никто из вас не имеем полной картины произошедшего. Я хочу поддержать клуб, который оказался в очень сложной ситуации», – написал Кир.

Экс-вратарь дубля «Локо» Низрюхин подозревается в ДТП со смертью пешехода. Сейчас он тренер «Бей Беги» – клуба Джикии и Соболева

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6 комментариев

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Egor Aleksandrovich
открыт новый персонаж - Кир Воробьёв.
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ЕгориЙ
Хватит совать любые новости о говнолиге в раздел футбол, просто потому что в ней что-то упоминают про профессиональный футбол.
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gans.gans.73
прочитал заголовок и ничего не понял....
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Dayaeto
Что происходит? Что за команда? Кто эти люди? Почему новости про них тут?
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jonnysilverhand01
Докатились … собчак, какой медиафутбол, какие то ужасные дтп
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Честный контроль
Какое руководство, такой и клуб. Дельфины атакуют.
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