«Метеорит может упасть на голову кому угодно. Надеюсь, произошло недоразумение». Будаков о новости про ДТП с участием Низрюхина

Теги Александр Будаков Александр Низрюхин Winline Медиалига Родина Медиа Бей Беги Медиафутбол

Александр Будаков отреагировал на новость о ДТП с участием Александра Низрюхина.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Бей Беги» подозревается в ДТП со смертью пешехода.

«Подобное может случиться с кем угодно. Нужно подождать и разобраться в ситуации. Пока ничего непонятно, ведь никакой информации нет.

Планировал после случившегося позвонить Александру, но пока времени нет. Хочу это сделать в спокойной обстановке. Может, вечером наберу и пообщаемся.

Как отреагировал на случившееся? Честно, пока надо понять, что к чему. Пока ничего сказать не могу. Надеюсь, что произошло недоразумение. Может, похожая фамилия, ведь о самом Александре Низрюхине могу сказать исключительно хорошее.

С каждым человеком может случиться подобное. Метеорит может упасть на голову кому угодно. Чтобы мне прокомментировать эту новость, надо знать саму ситуацию. Пока ничего неизвестно», – сказал бывший вратарь «Бей Беги», выступающий сейчас за «Родину Медиа».

Будаков и Низрюхин вместе играли за «Бей Беги» в прошлом сезоне Winline Медиалиги. По завершении первенства Низрюхин был назначен главным тренером команды, а Будаков ушел в «Родину Медиа».

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Охренеть сравнение. То есть сбить человека и сбежать с места ДТП может каждый? Пусть следствие разберется и привлечет к ответственности по закону
+37
-2
+35
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Константин Кв
Вот действительно. И метеорит не зависит от человека, и решение сбежать с места смертельного ДТП тоже совершенная случайность, от человека совсем-совсем не зависит!
+12
-1
+11
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Deleted
Кирпич ни с того ни с сего,- внушительно перебил неизвестный,-никому и никогда на голову не свалится ⓒ «Мастер и Маргарита»
+12
-4
+8
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валя_стакан
Будаков на букву м всегда им и был
+5
-1
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red hikkikomori
🤦Мастер сравнений
+3
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Катя СПб
Похоже на Будакова метеорит уже упал.
+2
0
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<~Inter~>
Шанс падения метеорита на голову один на сотню миллионов, если не больше. Не говоря уже о том, что ни метеорит ни человек никак не могут повлиять на ситуацию в отличии от водителя за рулём автомобиля
+1
0
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А.Э.РАСИМ
Умник.
Сравнил космическое явление с ослиной глупостью и нечеловеческим равнодушием.

Конгениально.
+1
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Sobachkin
Как обычно футболисты ни в чем не виноваты
+1
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romaroman26
Ответ Ебздрогыч
Охренеть сравнение. То есть сбить человека и сбежать с места ДТП может каждый? Пусть следствие разберется и привлечет к ответственности по закону
судит по себе, видимо
+1
0
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Pb-SE
С неба пал метеорит,
А под ним единорос лежит.
Что же это за напасть-
Камню некуда упасть?
+1
-1
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Тайосич
"Метеорит (кирпич) ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится" (с)
+2
-2
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Toni_Montana
Кстати, по статистике каждый третий водитель пытается скрыться с места ДТП при наезде на пешехода. Так что тут многие комментаторы бы тоже дали деру
+1
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