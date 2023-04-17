«Метеорит может упасть на голову кому угодно. Надеюсь, произошло недоразумение». Будаков о новости про ДТП с участием Низрюхина

Александр Будаков отреагировал на новость о ДТП с участием Александра Низрюхина.

Сегодня стало известно, что главный тренер «Бей Беги» подозревается в ДТП со смертью пешехода.

«Подобное может случиться с кем угодно. Нужно подождать и разобраться в ситуации. Пока ничего непонятно, ведь никакой информации нет.

Планировал после случившегося позвонить Александру, но пока времени нет. Хочу это сделать в спокойной обстановке. Может, вечером наберу и пообщаемся.

Как отреагировал на случившееся? Честно, пока надо понять, что к чему. Пока ничего сказать не могу. Надеюсь, что произошло недоразумение. Может, похожая фамилия, ведь о самом Александре Низрюхине могу сказать исключительно хорошее.

С каждым человеком может случиться подобное. Метеорит может упасть на голову кому угодно. Чтобы мне прокомментировать эту новость, надо знать саму ситуацию. Пока ничего неизвестно», – сказал бывший вратарь «Бей Беги», выступающий сейчас за «Родину Медиа».

Будаков и Низрюхин вместе играли за «Бей Беги» в прошлом сезоне Winline Медиалиги. По завершении первенства Низрюхин был назначен главным тренером команды, а Будаков ушел в «Родину Медиа».