Экс-игроки «На Спорте» Коваль, Корюков и Адис перешли в FC Bus

Теги Сослан Гатагов Василий Корюков Winline Медиалига На Спорте трансферы FC Bus Медиафутбол

Кирилл Коваль, Василий Корюков и Адис Саидкасимов стали игроками FC Bus.

Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

Ранее трое футболиста выступали за «На Спорте», с которым дошли до полуфинала второго сезона Winline Медиалиги.

В «На Спорте» они играли под руководством тренера Сослана Гатагова, который в этом году основал FC Bus.

FC Bus стал участником третьего сезона МФЛ. При жеребьевке клуб будет определен в четвертую корзину.

 

Таблица трансферов медиафутбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий