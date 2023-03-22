Экс-игроки «На Спорте» Коваль, Корюков и Адис перешли в FC Bus

Кирилл Коваль, Василий Корюков и Адис Саидкасимов стали игроками FC Bus.

Об этом сообщает телеграм-канал клуба.

Ранее трое футболиста выступали за «На Спорте», с которым дошли до полуфинала второго сезона .

В « » они играли под руководством тренера Сослана Гатагова, который в этом году основал FC Bus.

FC Bus стал участником третьего сезона МФЛ. При жеребьевке клуб будет определен в четвертую корзину.

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