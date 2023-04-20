Алан Гатагов о Володе XXL: «Не стоит ставить крест на парне. Я беру его под свою ответственность»

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Winline Медиалига «Володя XXL» Владимир Горяинов FC Bus Медиафутбол

FC Bus ведет переговоры с Володей XXL.

«Сейчас идут переговоры с Володей XXL! Уже второй день идут дебаты на эту тему. На данном этапе Сослан Маратович против, но я настаиваю на его подписании. Я провел личную беседу с ним, мы обсудили перспективы, условия и в целом ситуацию, которая образовалась вокруг него сейчас. 

Я лично беру его под свою ответственность. Скандалы, сплетни, споры – забудьте, теперь только футбол и газ в пол! Я верю в то, что все получится, и я готов отдать ему восьмой номер, который до этого момента держал, это мой любимый номер – знак бесконечности, который будет символизировать новое начало для Володи! 

Отличный футболист с хорошим дриблингом, все мы попадаем в передряги, но это не означает, что нужно ставить крест на парне, он молод и заслуживает еще один шанс, тем более он лично дал обещание доказывать на поле и много тренироваться», – написал главный тренер FC Bus.

Ранее Сослан Гатагов заявил, что Володи XXL в FC Bus не будет.

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