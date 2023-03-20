Алан Гатагов – главный тренер FC Bus. Это клуб его брата Сослана
Алан Гатагов стал главный тренером медиафутбольного клуба Сослана Гатагова FC Bus.
В недавнем ролике FC Bus Алан был показан, однако его роль в команде указана не была. Сегодня клуб подтвердил, что 32-летний Алан будет тренировать команду.
Ранее Алан играл за «На Спорте» под руководством своего брата Сослана, а в декабре 2022 года был назначен главным тренером команды Льва Соленова после ухода Сослана.
FC Bus – медиафутбольный клуб Сослана Гатагова, потенциальный новичок третьего сезона Winline Медиалиги.
7 комментариев