Алан Гатагов – главный тренер FC Bus. Это клуб его брата Сослана

Алан Гатагов стал главный тренером медиафутбольного клуба Сослана Гатагова FC Bus.

В недавнем ролике FC Bus Алан был показан, однако его роль в команде указана не была. Сегодня клуб подтвердил, что 32-летний Алан будет тренировать команду.

Ранее Алан играл за «На Спорте» под руководством своего брата Сослана, а в декабре 2022 года был назначен главным тренером команды Льва Соленова после ухода Сослана.

FC Bus – медиафутбольный клуб Сослана Гатагова, потенциальный новичок третьего сезона Winline Медиалиги.

FC Bus – официальное название команды Сослана Гатагова