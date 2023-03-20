Алан Гатагов – главный тренер FC Bus. Это клуб его брата Сослана

Теги Алан Гатагов Сослан Гатагов Winline Медиалига На Спорте Лев Соленов Медиафутбол

Алан Гатагов стал главный тренером медиафутбольного клуба Сослана Гатагова FC Bus.

В недавнем ролике FC Bus Алан был показан, однако его роль в команде указана не была. Сегодня клуб подтвердил, что 32-летний Алан будет тренировать команду.

Ранее Алан играл за «На Спорте» под руководством своего брата Сослана, а в декабре 2022 года был назначен главным тренером команды Льва Соленова после ухода Сослана.

FC Bus – медиафутбольный клуб Сослана Гатагова, потенциальный новичок третьего сезона Winline Медиалиги.

FC Bus – официальное название команды Сослана Гатагова

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7 комментариев

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sebastian1410
Ответ damondiamond
кто эти люди
Дети лимита
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Tigo_Volchara93
Спортс, люди устали просить не выводить новости медиалиги в ленту, нам это неинтересно !!
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Алексей Ненахов
Ответ damondiamond
кто эти люди
Помню одну игру за Спартак , кто-то на фанатка сказал «Сосланы в Спартаке не приживаются» как в воду глядел , хотя говорили очень перспективный
+1
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Bartez1986
думал, в академии Плющенко скорее окажется
+12
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Александр Зубков
Ответ Nik-17
Посмотри легендарный финт Гатагова в ютубе
Это щедевр!
+2
0
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Nik-17
Ответ damondiamond
кто эти люди
Посмотри легендарный финт Гатагова в ютубе
+18
-1
+17
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damondiamond
кто эти люди
+4
0
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