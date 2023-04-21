Герман о переходе Фанки в FC Bus: «Быстро пришли к консенсусу. Я понял, что ему это нужно, в первую очередь, психологически»

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Герман выказался о переходе Фанки в FC Bus на правах аренды.

«Мы созвонились, Степа рассказал про свои переживания, поэтому это достаточно адекватное решение, чтобы поднять его моральную составляющую. Не скажу, что долго общались, быстро пришли к консенсусу. Я понял, что ему это нужно, в первую очередь, психологически.

Почему FC Bus, были еще предложения от «Денег» и «Родины Медиа»? Я общался с разными командами. Суммарно у Степы пять предложений где-то собралось, буквально за вечер.

Я не буду все озвучивать, но я общался с «Деньгами», я встречался с Сослан Маратовичем [Гатаговым]. Это те варианты, которые через меня были, плюс парочку своих вариантов у Степы было.

Не боюсь ли я, что он не вернется обратно? Глупо чего-то бояться, тем более в медиафутболе. Я хочу, чтобы он вернулся, он знает мнение тренеров, он знает, что он нужен, он знает мое мнение.

Тут все будет зависеть от него. Ты же не можешь кого-то заставить находиться внутри команды. Я надеюсь, что он эту Медиалигу проведет плодотворно. У него в субботу игра с 2Drots, буду жестко за него топить.

Здесь дело не в игровом времени, он и в товарках всегда играл, здесь дело в том, что Степе было тяжело психологически и из-за конкуренции. Он почувствовал, что у него стагнации, он хочет что-то изменить – это поступок взрослого человека. Я уважаю его решение», – сказал основатель «Амкала».

Фанки перешел в FC Bus на правах аренды

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