Кузнецов чуть не отстранил Крапа от 2Drots. Он присутствовал на поле, где тренировался «Титан»

Дмитрий Кузнецов хотел отстранить Крапа от 2Drots за присутствие на тренировке «Титана».

«В моем понимании, это неправильный поступок по отношению к 2Drots и ко мне лично.

Даня отстранен от завтрашней игры и ближайших тренировок. Есть вероятность, что он будет отчислен из команды», – заявил главный тренер 2Drots в телеграм-канале Дэна Безопасность.



Крап попытался объяснить ситуацию. Он тренировался индивидуально на другой половине поля и не занимался с «Титаном»:

«Я пришел просто поработать на поле индивидуально. А тут уже все – убирают из команды. Не оправдываюсь, но я просто хочу дополнительно потренить, просто хочу заиграть.

Меня это уже, честно, не удивляет. Наберу сейчас Викторовичу, объясню ситуацию. Не стоит делать поспешных выводов, но их делают. Наверное, Викторович меня не так понял, и все уладится», – сказал Крапивников в своем телеграм-канале.

Капитан 2Drots Эдамс позвонил Кузнецову, объяснил ему ситуацию, и все обвинения в адрес Крапивникова были сняты.