Андрей Канчельскис: «За «Спартак» болеют 50 миллионов в России. Это главный раздражитель нашего футбола. Но «Зенит» будет чемпионом в следующем сезоне»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Андрей Канчельскис Квинси Промес Александр Соболев Футбол

Андрей Канчельскис назвал «Зенит» чемпионом следующего сезона, а «Спартак» – раздражителем.

«Разницу между «Зенитом» и другими клубами РПЛ большая – подбор игроков, финансирование. Скамейка у них сильная, конечно, на каждого футболиста есть замена.

У «Спартака» должно быть 15 футболистов, как Промес и Соболев, чтобы соревноваться с Питером. Вы, красно-белые, только на всю Ивановскую улицу кричите, что будете бороться за чемпионство. Задачи правильные, но сделаете вы состав нормальный.

Могу с уверенностью сказать: «Зенит» – чемпион России сезона-2023/2024, без каких-либо сомнений. Будут доминировать по всем понятиям. Они же хотят догнать «Спартак» времен Романцева – девять чемпионств подряд. Это их задача, может, хотят десять чемпионств оформить.

У «Спартака» 9 чемпионских трофеев, а команды Семака будет 10. Вот это удар по «Спартаку» (смеется)!

У «Спартака» самая большая армия болельщиков в стране. Если у нас население 150 миллионов жителей, за красно-белых болеет около миллиона ярых фанатов и порядка 50 миллионов всех их болельщиков, по моему мнению.

Конечно, «Спартак» – главный раздражитель нашего футбола поэтому. В мое время, когда я играл за «Манчестер Юнайтед», было то же самое – были раздражителями. Нормальное явление», – заявил бывший игрок сборной Росии.

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65 комментариев

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BaltikaSPb
Вечер пятницы только начался а он уже в зюзю
У нас 50-ти миллионов не наберется кто правильно ответит на вопрос - сколько футболистов выходит на поле ?
С Серафимычем что ли колдырят?
+50
-3
+47
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AIBOLIT66
У них около 50 млн болельщиков в России.
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а на стадионе 4 тысячи...видимо, не поместились...
+41
-7
+34
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Kenny De Schepper
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Загнул конечно сильно с цифрой, но спору нет, Спартак самая любимая народная команда в стране.
лет 30 назад может быть и была. А сейчас это шапито ничего кроме смеха у людей не вызывает
+30
-9
+21
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Dead88 Poets
Ответ eskerro
Ну учитывая отношение к фан ID, комментарий так себе
а до фан айди у них каждую игру аншлаг был?
+17
-2
+15
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Antonio Gaudi
У Спартака не было 9 чемпионств подряд, подряд было 6.
Про 50 миллионов болельщиков смешно конечно, тут даже комментировать нечего.
+15
-3
+12
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Злодей Спб
Я вполне допускаю, что спартак и всё околоспартаковское (федуны, заремы, лукойлы, промесы) может раздражать 50 миллионов человек в РФ, но вот чтобы 50 миллионов за КБ болели - бред. Сомнительно, что столько людей вообще смотрит футбол хотя бы раз в год.
+12
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+10
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EvertoniaMen
Опечаточка - около 150млн)
+9
-1
+8
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Зубы Дзюбы
Ответ Kenny De Schepper
лет 30 назад может быть и была. А сейчас это шапито ничего кроме смеха у людей не вызывает
И поэтому на каждом выезде Спартак играет почти как дома.
+6
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Pok_Toholo
Какой-то генератор случайных фраз из тушинского лексикона
+4
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Назар Игорь
Это точно, главный раздражитель. Раздражает уже почти всех своих болельщиков, и раздражение плавно переходит в истерику.
+5
-2
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ЗЕНИТ65
Ответ AIBOLIT66
У них около 50 млн болельщиков в России. ============================================== а на стадионе 4 тысячи...видимо, не поместились...
Из них три тысячи школьников.
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Tom_York
Каждый третий?))) Ну не 150 млн не меньше, даже младенцы!
+3
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Melnikov1968
Более 1/3 страны болеет за этих буратин? Андрей, пить бросай. 120 миллионам плевать на этих бездарей.
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Монморенси
500 миллионов)
+3
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igls54
Что там мелочиться! 146% всего населения России
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Циник Петербургский
Ответ Вячеслав Пустохин
Он в курсе численности населения страны?)
Это лишнее ))
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eskerro
Ответ AIBOLIT66
У них около 50 млн болельщиков в России. ============================================== а на стадионе 4 тысячи...видимо, не поместились...
Ну учитывая отношение к фан ID, комментарий так себе
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Регион 22
50 миллионов? Ну если только по миру слово Спартак знают. И то у половины ассоциации будут с гладиатором.
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Verhovn
У них с Мостовым один дилер походу))
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PsichoEscape
Тут футбол в целом мало кого интересует в нашей стране. Миллиона 3-4 дай бог наберется
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Melnikov1968
Ответ Big Nick
Почему 120?
А почему 50 млн. болеет за Спартак? Кто их считал. Имею право назвать такое число. Пускай оспорит.
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Доктор Верховцев
Ответ Verhovn
У них с Мостовым один дилер походу))
K&Б
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Голубой лев
Потемкинская деревня и не столько вместит. Бгг :))
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Вячеслав Пустохин
Он в курсе численности населения страны?)
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Олег Каримов
Нехило Кафеля развезло. У нас всего болельщиков дай Бог вдвое меньше чтобы набралось. А он про 50 у одного СпаМа...
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