Андрей Канчельскис: «За «Спартак» болеют 50 миллионов в России. Это главный раздражитель нашего футбола. Но «Зенит» будет чемпионом в следующем сезоне»

Андрей Канчельскис назвал «Зенит» чемпионом следующего сезона, а «Спартак» – раздражителем.

«Разницу между « » и другими клубами РПЛ большая – подбор игроков, финансирование. Скамейка у них сильная, конечно, на каждого футболиста есть замена.

У «Спартака» должно быть 15 футболистов, как и , чтобы соревноваться с Питером. Вы, красно-белые, только на всю Ивановскую улицу кричите, что будете бороться за чемпионство. Задачи правильные, но сделаете вы состав нормальный.

Могу с уверенностью сказать: «Зенит» – чемпион России сезона-2023/2024, без каких-либо сомнений. Будут доминировать по всем понятиям. Они же хотят догнать «Спартак» времен Романцева – девять чемпионств подряд. Это их задача, может, хотят десять чемпионств оформить.

У «Спартака» 9 чемпионских трофеев, а команды Семака будет 10. Вот это удар по «Спартаку» (смеется)!

У «Спартака» самая большая армия болельщиков в стране. Если у нас население 150 миллионов жителей, за красно-белых болеет около миллиона ярых фанатов и порядка 50 миллионов всех их болельщиков, по моему мнению.

Конечно, « » – главный раздражитель нашего футбола поэтому. В мое время, когда я играл за «Манчестер Юнайтед», было то же самое – были раздражителями. Нормальное явление», – заявил бывший игрок сборной Росии.

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