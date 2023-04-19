Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг перед матчем с «Акроном» и забрали его с собой

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Первая лига деньги Акрон Футбол

Болельщики «Спартака» сломали угловой флаг перед игрой Фонбет Кубка России.

Сегодня московская команда сыграет на выезде с «Акроном» на втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. За 5 часов до матча фанаты красно-белых вышли на поле стадиона в Жигулевске и сломали угловой флаг.

Болельщики забрали флаг с собой, заплатив штраф в размере 5 тысяч рублей.

Матч «Акрон» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени. 

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52 комментария

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Vatikan
Так и пишите - купили угловой флаг!
+55
-6
+49
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Катя СПб
В музее вместо кубка выставят.
+65
-16
+49
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Димаааааасик Смирнов
На Авито за 5к можно 4 штуки купить, пфф
+23
-2
+21
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An Kr
Дикари, не удивлен что это фанаты спартака.
+16
-4
+12
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Юрий Кечко
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Рядом с кубком победы над Наполи
+14
-5
+9
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Пользователь Huawei
Ну ладно хоть заплатили.
P. S. А может они случайно?
+8
-2
+6
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sintenced
Какой кошмар, как их только земля носит! Срочно нужен фан айди!
+5
0
+5
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Tille
Ответ Александр Баскаков
Ну вот ,а потом мне пишут разные дегенераты ,а чё ты ненавидишь Спартак ? Кто нибудь ещё так делал ,кроме этих .....
Заплатили штраф тут же на месте? Даже не знаю, обычно фанатье как-то более отбито себя ведет, действительно.
+4
0
+4
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Александр Баскаков
Ну вот ,а потом мне пишут разные дегенераты ,а чё ты ненавидишь Спартак ? Кто нибудь ещё так делал ,кроме этих .....
+19
-15
+4
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Честный контроль
Настоящие заремовцы
+8
-5
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Rail Galimullin
Молодцы, сняли заклятие акроновского поля)
+5
-2
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ЗЕНИТ65
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Кубка чемпионов пятого тура.
+6
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dmtrlebedeff
Ох... тельная новость!
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catcher69
вот что твориццо без фанАйди !!!!!!!!!!!!!!!!
+3
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Мистер Громов
Ответ Vatikan
Так и пишите - купили угловой флаг!
😂
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Кирилл.С-Пб
IQ у людей зашкаливает...
+7
-6
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ЗЕНИТ65
Ответ mean machine/
В как ты думаешь они этот флаг вынесли?
Ага. В дупле.
+3
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Вася Кукин
Ответ Катя СПб
В музее вместо кубка выставят.
Филармония куплет завали.
+6
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Остап Бендер Сгибальщик
трофейепта...платный
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mean machine/
Ответ Vatikan
Это одно из самых безобидных событий футбольного "хулиганства". Это не файеры на трибуны проносить кое где
В как ты думаешь они этот флаг вынесли?
+6
-5
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Иван Правспарт
Чудаки.
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Petr Denisov
Видимо флаг какой-то крутой. 🤣
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encaro_one
> , заплатив штраф в размере 5 тысяч рублей.

Это называется купили.
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.ru
лучше бы одиннадцатиметровую отметку затёрли...
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Серж
ВОт из за таких болел вводят фан ID..
Д...ы б... (с) Лавров
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