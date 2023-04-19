Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг перед матчем с «Акроном» и забрали его с собой
Болельщики «Спартака» сломали угловой флаг перед игрой Фонбет Кубка России.
Сегодня московская команда сыграет на выезде с «Акроном» на втором этапе полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. За 5 часов до матча фанаты красно-белых вышли на поле стадиона в Жигулевске и сломали угловой флаг.
Болельщики забрали флаг с собой, заплатив штраф в размере 5 тысяч рублей.
Матч «Акрон» – «Спартак» начнется в 16:30 по московскому времени.
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P. S. А может они случайно?
Это называется купили.
Д...ы б... (с) Лавров