Гафин о «Динамо» и «Спартаке»: «Не знаю, что такое «самый популярный клуб», но знаю, что «Динамо» – лучший клуб России»
Дмитрий Гафин ответил на вопрос о популярности «Динамо» и «Спартака».
– «Динамо» и «Спартак» празднуют день рождения в одну дату. Какой клуб, по вашему мнению, самый популярный?
– Что такое «самый популярный клуб» – понятие сильно растяжимое.
Я не знаю, что такое «самый популярный клуб», но знаю, что «Динамо» – лучший клуб России, – сказал член совета директоров «Динамо».
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