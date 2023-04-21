Гафин о «Динамо» и «Спартаке»: «Не знаю, что такое «самый популярный клуб», но знаю, что «Динамо» – лучший клуб России»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин ответил на вопрос о популярности «Динамо» и «Спартака».

– «Динамо» и «Спартак» празднуют день рождения в одну дату. Какой клуб, по вашему мнению, самый популярный?

– Что такое «самый популярный клуб» – понятие сильно растяжимое.

Я не знаю, что такое «самый популярный клуб», но знаю, что «Динамо» – лучший клуб России, – сказал член совета директоров «Динамо».

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46 комментариев

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Злодей Спб
В ближайшие 1.5 месяца самый популярный клуб - Акрон.
+34
-7
+27
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Do Cent
Главное что у нас куртки дороже!-добавил Гафин
+16
0
+16
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murzzzzzilka
Ответ Злодей Спб
В ближайшие 1.5 месяца самый популярный клуб - Акрон.
В Питере.
+14
-7
+7
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Stockt Malone
Честно ответил человек. Как можно знать о популярности, если ты с ней никогда не сталкивался.
+6
-1
+5
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Злодей Спб
Ответ murzzzzzilka
В Питере.
В Галактике и её окрестностях (с)
+6
-2
+4
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рашпиль
Каким же недалёким нужно быть, чтобы сначала задать тупой вопрос, а потом это ещё и выдать за новость.
+3
0
+3
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Spamos11
Ответ Катя СПб
Ответил правильно. Со своей точки зрения. Ну а с моей: Это стольный град Это лучший клуб Это наш Зенит Это Петербург )))
А с моей, у вас лучшие рифмоплеты!))))))))))))))
+3
0
+3
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Остап Бендер Сгибальщик
чем ниже место в таблице-тем больше величие клуба.это аксиома,ёпт)))
+4
-2
+2
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krasota19740
Ответ Artem Piatkov
С чего вдруг? 0 официальных (фнл не в счёт, это был позор туда попасть) трофеев в 21 веке 0 участий в основных стадиях ЛЧ 0 выходов хотя-бы даже в 1/4 ЛЕ Чем Динамо лучше Зенита, ЦСКА, Спартака?
Динамо московское 50 лет назад играло в Кубке Кубков и очень было близко к ничьей , проиграв 2-3 Глазго Рейнджерс , а многие очень многие клубы из бывшего СССР о таком не то чтобы слышали , но и не мечтали о подобном … Только Динамо Киев - 2 раза выигрывало Кубок Кубков и один раз выигрывали одноклубники Динамо из Тбилиси .. Так что Московское Динамо по своим достижениям может стоять сразу же за Питерским зенитом , выигрывавшим Кубок УЕФА и за московским ЦСКА , тоже выигрывавшим Кубок Уефа … а московское Динамо хотя бы там было в Финале и слушала музыку , а такие команды как Спартак даже и представления не имеют , что такое Европейский Кубковый Финал
+2
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Антимосковский
Ответ Алексей Ненахов
Да ладно , забудут как про Тосно
но вы же до сих пор не забыли, хотя клуб и перестал существовать
+2
0
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Dinamik1
Он забыл добавить а лучший директор это он.
+1
0
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1OOOOOO
Ответ рашпиль
Каким же недалёким нужно быть, чтобы сначала задать тупой вопрос, а потом это ещё и выдать за новость.
всё верно. очередной провокационный вопрос от недожурналиста
+1
0
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Zenith forever
Ответ Дмитрий9779
Лукавит.
Шестерит.
+1
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Zenith forever
Ответ Алексей Комов
Бред какой то)…Всё и так знают какой московский клуб самый популярный в Европе,Спартак московский..
Наверное хватит уже вспоминать про футбольный мусор с родины водки.
+1
0
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Невский баклан
Аргументы бы не помешали, если таковые имеются)
+1
0
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гилберт
Кто это???
+1
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Александр Киричев
сказал самый лучший член совета директоров в России
+1
0
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Алексей Ненахов
Ответ Злодей Спб
В ближайшие 1.5 месяца самый популярный клуб - Акрон.
Да ладно , забудут как про Тосно
0
0
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.фигляр.
Ответ Злодей Спб
В Галактике и её окрестностях (с)
а ты Злодей)
0
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Vićtor Diaź
Ответ murzzzzzilka
В Питере.
Пить!
0
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.фигляр.
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
чем ниже место в таблице-тем больше величие клуба.это аксиома,ёпт)))
а почему без ь(мягкого знака?)или ты тоже Злодей?)
0
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.фигляр.
Ответ Do Cent
Главное что у нас куртки дороже!-добавил Гафин
не просто добавил, а- "тут же" сказал
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Алекс Кадет
а кто такой Гафин?
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Сереня Цветок
тупой ответ на тупой вопрос)
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Rudenzik
Ахахахахахах
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-1
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