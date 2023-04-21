Президент «Титана» Зуев: «Как бы я «ни любил» 2D, призываю парней успокоиться и «дать шанс» Дане. Парень сердцем и душой любит 2D»

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Президент «Титана» Александр Зуев прокомментировал исключение Крапа из 2Drots.

«Как бы я «ни любил» 2D, призываю парней успокоиться и «дать шанс» Дане. Парень сердцем и душой любит 2Drots.

Он действительно тренировался до нашей тренировки. Я его пригласил подвигаться в «дыр-дырчик». Без злых умыслов или приглашений в «Титан».

Он хочет быть полезен там, где он есть. Проявите терпимость к нему, он ничего плохого не сделал.

Большинство 2D узнали через Крапа. Это достойно того, чтобы ему дать шанс», – написал Зуев.

Главный тренер 2Drots Кузнецов исключил Крапа из команды

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