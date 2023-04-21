Герман о жеребьевке Медиалиги: «Хочется пересечься с 2Drots. Некит, видимо, нагрел шары, не захотел доставать нас»

Герман высказался о жеребьевке третьего сезона Winline Медиалиги.

«Амкал» в группе сыграет с «Народной командой», «Козлами» и «Эгриси».

«Как группа? Вполне. Никого не боимся. На самом деле в этом году как-то по-другому смотрится. Когда ты хочешь выиграть титул, тебе все равно придется со всеми играть, иначе не выиграешь.

Просто хочется пересечься с 2Drots. Некит (президент 2Drots – Sports.ru), видимо, нагрел шары, не захотел доставать нас. Я его просил, чтобы он нас вытащил. Будем ждать их, значит, где-то дальше пересечемся», – сказал основатель «Амкала».

Опубликовано расписание 1-го тура Медиалиги. 2Drots сыграет с проектом Гатагова, «Амкал» – с «Народной Комадной»