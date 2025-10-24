  • Спортс
  Станос о Подберезкине: «В «СиндЕкате» мне не нравится один человек – рыжий из «Иванушек». Спрашивает: «В Екатеринбурге матч понравился?» ###### матч был. И человек он тоже ######»
Станос о Подберезкине: «В «СиндЕкате» мне не нравится один человек – рыжий из «Иванушек». Спрашивает: «В Екатеринбурге матч понравился?» ###### матч был. И человек он тоже ######»

Станосу не нравится Вячеслав Подберезкин.

«В «СиндЕкате» мне не нравится только один человек – рыжий из «Иванушек», который все не признает свою ответственность за нанесенную травму Алексу. Вернее, он признает, но считает это игровым моментом. Я и от Газдана то же самое слышал: «Такое бывает, он не специально». Но вы предъявляете Назару по тем же ситуациям, хотя для меня тогда это тоже игровой момент.

Суть не в травме, а в том, как человек это преподносит. На «Столе» он спрашивает у меня с вальяжным лицом: «Тебе понравился тот матч?» Это не только мне не понравилось, но это вся команда обсуждала. Нет, чтобы просто сказать: «Ну да, так получилось». А он начал: «В Екатеринбурге матч понравился?» Нет, не понравился. ###### [Плохой] матч был. И человек он тоже ######. Как футболист, возможно, хороший. Остальных игроков не знаю. Ну Газдана знаю, но он играть не будет», – сказал руководителей Lit Energy.

Напомним, хавбек Lit Energy Алекс получил закрытый перелом малоберцовой кости со смещением после подката Вячеслава Подберезкина в матче против «СиндЕката» в четвертьфинале шестого сезона WINLINE Медиалиги.

Lit Energy встретятся с «СиндЕкатом» в финале дивизиона претендентов Кубка Лиги 25 октября в 16:00 (мск). Матч пройдет в Москве в спортивном городке «Лужников».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
