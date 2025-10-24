Прокоп дебютирует за «Хихантес» в Кингс Лиге в матче против «Скалл» Марсело. Михаил станет первым российским футболистом в лиге Пике

Прокоп дебютирует за «Хихантес» против ФК «Скалл» Марсело во 2-м туре Кингс Лиги.

23-летний экс-полузащитник «Амкала » и 2Drots Прокоп дебютирует в Кингс Лиге Жерара Пике против команды экс-защитника «Реала » Марсело «Скалл».

Михаил Прокопьев станет первым российским футболистом в Кингс Лиге. Полузащитник выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро.

Кингс Лига, 2-й тур

25 октября, суббота

«Хихантес» – «Скалл». Начало – в 00:00.

Матч пройдет в Барселоне на «КУПРА Арене».

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

Игрок из России стартует в испанской медиалиге Пике – уже сегодня ночью!