Прокоп дебютирует за «Хихантес» в Кингс Лиге в матче против «Скалл» Марсело. Михаил станет первым российским футболистом в лиге Пике
23-летний экс-полузащитник «Амкала» и 2Drots Прокоп дебютирует в Кингс Лиге Жерара Пике против команды экс-защитника «Реала» Марсело «Скалл».
Михаил Прокопьев станет первым российским футболистом в Кингс Лиге. Полузащитник выступает за «Хихантес» – команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро.
Кингс Лига, 2-й тур
25 октября, суббота
«Хихантес» – «Скалл». Начало – в 00:00.
Матч пройдет в Барселоне на «КУПРА Арене».
Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
