Некит о Талабко: «Это последний человек, который может взять и вот так уйти из 2Drots. Он максимально за эмблему, не могу такое представить»

Некит рассказал, что в 2Drots не планируются новые трансферы.

– Будут ли еще трансферы?

– Я думаю, после такого матча, когда ты обыгрываешь ЦСКА, это говорит о том, что у тебя состав укомплектован максимально. Все ребята, которые в команде, они на своих местах. Тут глупо искать лучших, все лучшие сейчас у нас.

– Видел забросы про Талабко (Василий Маврин приглашал Артема в «Амкал»)?

– Типичные амкаловские движения, я уже не удивлен этому. Мы не разговаривали об этом с . Как я представляю, Талаба – последний человек, который может взять и вот так уйти из 2Drots.

Если так произойдет, то вся моя вера человечность в медийном футболе обрушится. Таба – максимально за эмблему, не могу такое представить его уход. Надеюсь, такого не будет», – сказал президент 2Drots.