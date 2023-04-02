Некит о Талабко: «Это последний человек, который может взять и вот так уйти из 2Drots. Он максимально за эмблему, не могу такое представить»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Артем Талабко Василий Маврин возможные трансферы Медиафутбол

Некит рассказал, что в 2Drots не планируются новые трансферы.

– Будут ли еще трансферы?

– Я думаю, после такого матча, когда ты обыгрываешь ЦСКА, это говорит о том, что у тебя состав укомплектован максимально. Все ребята, которые в команде, они на своих местах. Тут глупо искать лучших, все лучшие сейчас у нас.

– Видел забросы Маврина про Талабко (Василий Маврин приглашал Артема в «Амкал»)?

– Типичные амкаловские движения, я уже не удивлен этому. Мы не разговаривали об этом с Артемом. Как я представляю, Талаба – последний человек, который может взять и вот так уйти из 2Drots.

Если так произойдет, то вся моя вера человечность в медийном футболе обрушится. Таба – максимально за эмблему, не могу такое представить его уход. Надеюсь, такого не будет», – сказал президент 2Drots.

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