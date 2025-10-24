Правило «Любая рука в штрафной – пенальти» останется в седьмом сезоне Медиалиги

В WINLINE Медиалиге сохранится правило «Любая рука в штрафной – пенальти».

«Мотивация, которая заставила внедрить это правило – чтобы ни у кого не было сомнений, что судья предвзят, некомпетентен.

Когда-то же люди решили, что если мяч полностью пересек линию ворот, то это гол. И никто с этим не спорит.

Это правило также не должно вызывать сомнений. Попал мяч в руку – пенальти. Да, есть несправедливости, как в моменте, когда Гудай попал в руку Назару , но это исключение, подтверждающее правоту правила. Самое смешное, что 90% этих рук – пенальти в любом случае. Просто судье теперь не нужно искать оправдание.

Останется ли это правило на седьмой сезон? А куда оно денется?» – заявил президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов.

Напомним, правило «Любая рука в штрафной – пенальти» ввели в Кубке Медиалиги в этом году. 11-метровый удар назначается за попадание в любую не прижатую руку в штрафной площади.