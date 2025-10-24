0

Правило «Любая рука в штрафной – пенальти» останется в седьмом сезоне Медиалиги

В WINLINE Медиалиге сохранится правило «Любая рука в штрафной – пенальти».

«Мотивация, которая заставила внедрить это правило – чтобы ни у кого не было сомнений, что судья предвзят, некомпетентен. 

Когда-то же люди решили, что если мяч полностью пересек линию ворот, то это гол. И никто с этим не спорит. 

Это правило также не должно вызывать сомнений. Попал мяч в руку – пенальти. Да, есть несправедливости, как в моменте, когда Гудай попал в руку Назару, но это исключение, подтверждающее правоту правила. Самое смешное, что 90% этих рук – пенальти в любом случае. Просто судье теперь не нужно искать оправдание.

Останется ли это правило на седьмой сезон? А куда оно денется?» – заявил президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов.

Напомним, правило «Любая рука в штрафной – пенальти» ввели в Кубке Медиалиги в этом году. 11-метровый удар назначается за попадание в любую не прижатую руку в штрафной площади.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Thursday
logoWinline Кубок Медиалиги
logoНиколай Осипов
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Осипов о стадионе Медиалиги: «Поле готово для игры в футбол. Жду с предвкушением весну. Львиную долю матчей будем играть у себя»
вчера, 17:21
Cтадион Медиалиги почти готов! Судились с подрядчиком, будет оранжевая вратарская
вчера, 15:30
Медиалига подарит билеты на концерт Трэвиса Скотта в Китае всем желающим
21 октября, 13:19
Медиалига и ее друзья получили премию «Добряк на вайбе» – за то, что собрали более 200 млн рублей на лечение ребенка
21 октября, 08:00
«В МВД нам заявляют: «Пришел руководитель футбольного клуба, сказал, что Медиалига – это массовые беспорядки». Осипов об отказах регионов принимать матчи
18 октября, 18:25
Главные новости
Владелец медиафутбольного «СиндЕката» готов приобрести 50% акций «Урала». Свердловская область выставила их на продажу
сегодня, 12:30
«Нас уже можно в дурку забрать. Я не знаю, как забить этот ###### гол». Некит после поражения от СКА в товарищеском матче – 0:1
сегодня, 11:00
Станос о Подберезкине: «В «СиндЕкате» мне не нравится один человек – рыжий из «Иванушек». Спрашивает: «В Екатеринбурге матч понравился?» ###### матч был. И человек он тоже ######»
сегодня, 08:51
Манна о редком попадании в стартовый состав: «Не понимаю, от чего отталкивается тренерский штаб и почему я получаю такое количество игрового времени»
вчера, 19:22
Осипов о стадионе Медиалиги: «Поле готово для игры в футбол. Жду с предвкушением весну. Львиную долю матчей будем играть у себя»
вчера, 17:21
«Венец медиафутбола – ни 2Drots, ни «Амкал», ни «Броуки», ни даже «Банка», а команда, у которой просто есть деньги». Райзен о возможной победе «СиндЕката» в МФЛ
вчера, 12:22
«Кидаю вызов РПЛ и Дзюбе». Президент 2Drots Некит предложил «Акрону» сыграть против них
вчера, 10:02
«Амкал» против 2Drots в Нижнем Новгороде – последний матч, когда все игроки понимали, за что они играют». Маврин о главном медиафутбольном дерби
22 октября, 18:01
Райзен: «Медиафутбол не стагнирует – он ###### как деградирует»
22 октября, 16:27
Команда Прокопа сыграет против клуба Марсело в испанской медиалиге 24 октября
22 октября, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Прокоп дебютирует в Кингс Лиге против команды Марсело. Российский медиафутболист намекнул, что решил проблемы с документами
вчера, 15:15
Гендиректор «Акрона» о матче с медиакомандой: «С большим удовольствием сыграли бы. Медиафутбол – популярная история, а мы – молодой, звонкий клуб, который идет в ногу со временем»
вчера, 09:29
Арсений Логашов: «Уже давно не получаю удовольствия от футбола»
21 октября, 18:46
Померко покинул СКА из-за конфликта с Карякой. Главному тренеру не понравилось, что хавбек высказал претензии защитнику команды в перерыве матча с «БроукБойз»
15 октября, 10:16
Газинский отказал «Амкалу»: «Если бы предложили то, от чего нельзя отказаться, я бы уже был там»
14 октября, 12:06
Галицкий отдал ФК «10» половину от продажи билетов на прошлогодний матч. Это около 2,5 млн рублей
10 октября, 13:52
«Скорпион. Рыжий. Подходит». Егоров о новом гендире «Спартака»
6 октября, 10:23
Тошич о забитом пенальти: «Писарский взял мяч первым, чтобы они испугались»
5 октября, 19:10
Гол Тошича вывел СКА Басты в полуфинал дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
5 октября, 19:06Видео
«Ландакова можно в «Манчестер Сити» продавать». Газдан о вратаре 2Drots, потащившим 2 пенальти за тайм
5 октября, 16:36