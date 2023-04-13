«Герман больше находится внутри команды, а Жека и Некит – это боссы». Вадим Логинов о руководителях «Амкала» и 2Drots

Вадим Логинов сравнил президентов «Амкала» и 2Drots.

«Герман более футбольный человек, чем Жека и Некит, он больше вовлечен в тренировочный процесс и больше общается с пацанами лично. Жека и Некит – это прямо боссы: руководят, выделяют деньги, приходят посмотреть.

Гера находится больше внутри команды. Возможно, ему в этом плане тяжелее принимать волевые и серьезные решения, так как он в сильном контакте с ребятами, больше сглаживает углы. У нас чаще говорят как есть, более строго в этом плане», – сказал защитник 2Drots.

Логинов был на просмотре у «Амкала», но так и не присоединился к команде Германа.