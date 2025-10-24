«Нас уже можно в дурку забрать. Я не знаю, как забить этот ###### гол». Некит после поражения от СКА в товарищеском матче – 0:1
Некит высказался после поражения 2Drots от СКА в товарищеском матче (0:1).
«Сыграли матч. Почему мы идем счастливые? Потому что нас уже можно в дурку ##### забрать. Я не знаю, что нам сделать, чтобы забить этот ###### гол. Подскажите вы в комментариях.
Моментами неплохо играли. Создавали какие-то моментики. Пропустили ##### с контратаки. СКА тоже атаковал, но я не знаю. Все наши ######## [хорошие] подходы к воротам, комбинации в последний момент разбиваются. Просто вот пуп и ##### [ничего]», – заявил президент 2Drots.
2D уступил СКА в товарищеском матче (0:1). Единственный гол в матче забил форвард СКА Владимир Писарский.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Некита
