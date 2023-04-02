«Было понятно, когда человек объяснял причины, что он обманул кого-то, а теперь говорит про каких-то спонсоров. Это глупо, детский сад». Стиль о сорвавшемся турнире в Казахстане
Алекс Стиль раскрыл причины, почему 2Drots отказались от турнира в Казахстане.
«Мы не договорились, ребята из Казахстана не произвели оплату за нашу поездку, не выплатили гонорар.
Женя и Никита давно в этом бизнесе и знают, когда дело пахнет жареным. Они чуть быстрее прочувствовали этот момент, чем ребята из «Амкала».
Человек, когда объяснял причины, даже в его голосе было понятно, что он обманул кого-то, а теперь не знает, как так случилось, говорит про каких-то спонсоров. Это глупо, детский сад», – сказал хавбек 2Drots.
Медиафутбольный турнир в Казахстане с участием «Амкала», «Броуков» и Fight Nights отменен
Организатор медиафутбольного турнира в Казахстане: «Нас тоже обманули, мы тоже попали на большие деньги»
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