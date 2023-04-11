Гаджиев о Мостовом: «К третьему сезону Медиалиги он будет в полной боевой готовности»
Александр Мостовой восстановится к третьему сезону Winline Медиалиги.
Бывший игрок сборной России тренирует команду Fight Nights.
«У нас есть Алексей Злыднев, который работает с командой в ежедневном режиме. Сашу ждем, к началу сезона он будет в полной боевой готовности», – заявил президент Fight Nights Камил Гаджиев.
Ранее стало известно, что Мостовой лег в больницу на плановую госпитализацию из‑за давних проблем со спиной и позвоночником.
Третий сезон Winline Медиалиги стартует в конце апреля.
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