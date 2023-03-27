Гаджиев о Сибскане: «Если его ролик – разоблачение, то мне жалко медиафутбол, где есть такие разоблачители»

Теги Василий Уткин Камил Гаджиев Амкал Андрей Сибскана Мариф Пираев Winline Медиалига Fight Nights Михаил Лазутин Александр Лютиков Медиафутбол

Камил Гаджиев высказался о ролике Андрея Сибсканы про Fight Nights.

«Если бы я знал, кто такой Сибскана до его высказываний, меня бы, наверное, это волновало. Как по мне – это высказывается никто. Его мнение для меня ничего не значит.

Я посмотрел видео, в котором он разоблачает уже давно разоблаченное. Я кроме какой-то интересной фактуры ничего не увидел. Кроме того, что Мариф Пираев призывает к ставкам, Михаил Лазутин – плохой человек, а у Гаджиева был конфликт с Уткиным, я не увидел ничего интересного.

Какие-то просмотры, накрутки и т.д. – то, что вообще никого не интересует. Если это разоблачение, то мне жалко медиафутбол, где есть такие разоблачители.

В ММА-индустрии есть Александр Лютиков и еще несколько журналистов, кто зрит в корень. Да, кому-то это не нравится, не всегда даже я с ним согласен.

А то, что Сибскана говорит – это ерундистика. По-моему, видео сделано просто для того, чтобы самому деньги с букмекера взять рекламные», – сказал президент Fight Nights.

Сибскана о Fight Nights: «Это самое зашкварное, что есть в медиафутболе. Накрутки, развод буков и двуличие»

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