Кузнецов о наслоении МФЛ и МКС: «Это неправильно. МКС для меня потеряет интерес. Будем играть вторым составом»

Теги Дмитрий Кузнецов Герман Эль Класико Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов высказался о наслоении Winline Медиалиги и МКС-2023.

Дмитрий Викторович, Герман говорил, что последние матчи МФЛ будут совпадать с началом МКС. Что будете делать, когда МКС будет в будние дни, а МФЛ в выходные?

– Тогда этот турнир (МКС) для меня потеряет интерес, потому что нельзя накладывать один турнир на другой. Это силы тратятся, футболисты не в полную играют, они не успевают восстанавливаться.

Для меня это неправильно. МКС тогда не будет для нас приоритетом. Для меня лично он не будет интересен. Будет играть второй состав», – сказал главный тренер 2Drots

Герман о МКС-2023: «Примут участие 8 команд. Планируется, что матчи будут проходить на «Сапсан Арене» в будние дни»

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