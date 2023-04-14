Кузнецов о наслоении МФЛ и МКС: «Это неправильно. МКС для меня потеряет интерес. Будем играть вторым составом»

Дмитрий Кузнецов высказался о наслоении Winline Медиалиги и МКС-2023.

– Дмитрий Викторович, Герман говорил, что последние матчи МФЛ будут совпадать с началом МКС. Что будете делать, когда МКС будет в будние дни, а МФЛ в выходные?

– Тогда этот турнир (МКС) для меня потеряет интерес, потому что нельзя накладывать один турнир на другой. Это силы тратятся, футболисты не в полную играют, они не успевают восстанавливаться.

Для меня это неправильно. МКС тогда не будет для нас приоритетом. Для меня лично он не будет интересен. Будет играть второй состав», – сказал главный тренер 2Drots.

Герман о МКС-2023: «Примут участие 8 команд. Планируется, что матчи будут проходить на «Сапсан Арене» в будние дни»