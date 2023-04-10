Герман о МКС-2023: «Примут участие 8 команд. Планируется, что матчи будут проходить на «Сапсан Арене» в будние дни»

Герман раскрыл подробности проведения МКС-2023.

– Что с МКС? Когда он стартует?

– Послезавтра с Колей [ ] обговорим и финально закрепим даты. Предполагается, что МКС начнется, когда еще не закончится, то есть наслоение некое будет.

В МКС-2023 примут участие 8 команд. Планируется, что матчи будут проходить на «Сапсан Арене» в будние дни. Это будет лето, поэтому вот так.

– Ты с какими-то командами уже договорился?

– Сейчас большинство команд сами изъявляют желание: подходят, спрашивают, уточняют даты и регламент, потому что комплектую состав уже сейчас и нужно понимать, если будет наслоение, то нужно увеличивать штаб игроков, – сказал основатель «Амкала».

Герман о проведении МКС и МФЛ в одно время: «Существуют же как-то чемпионат Англии и Лига чемпионов»