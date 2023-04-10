Слон о наслоении МФЛ и МКС: «Почему команды, у которых задача победить в сложнейшем турнире, должны взять и начать играть в другом?»

Слон прокомментировал слова Германа о наслоении Winline Медиалиги и МКС-2023.

«Появилась новость о том, что МКС-2023 стартанет во время концовки МФЛ.

А теперь на секундочку представьте, что сильнейшие команды лиги, ставящие задачу и цель победить в сложнейшем турнире, проходящие длинный путь, отдающие на это последние свои эмоции и силы, находящиеся под давлением (и еще на фоне кучи всяких обстоятельств), должны вдруг взять и начать в такой ответственный момент играть в другом турнире. На бумаге не менее важном, на самом деле, вовсе нет.

Может мне кто-то объяснит, как это должно работать? Как состав ставить, как лишние эмоции не отдавать – это полбеды. А еще мы тренируемся 3 раза в неделю, у одних в будние дни работа, у других – параллельные проекты, в которых специально ставится важная работа на буднях в связи с матчами лиги на выходных.

Плюс свои ютубы, съемки. Это даже не Кубок России, ради которого можно многое бросить и играть на два фронта. Хотя, я все понимаю, что за игра здесь ведется. Все решают деньги и личные интересы. Мне в целом пофиг, я хочу играть везде и буду стараться, если это будет нужно моей команде. Но очень странно это все», – написал хавбек 2Drots.

Герман о МКС-2023: «Примут участие 8 команд. Планируется, что матчи будут проходить на «Сапсан Арене» в будние дни»