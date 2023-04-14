Струнин об отстранении Кира: «Абсолютно незаслуженное наказание. Если Вася Уткин не отменит или не сократит срок, то я бойкотирую следующий тур ЛФЛ»

Игорь Струнин поддержал Кира Воробьева.

Нападающий «Эгриси» отстранен от команды на четыре недели из-за опоздания некоторых игроков основного состава на товарищеский матч с 2Drots.

«Я был в числе опоздавших людей, так что хочу высказаться по поводу ситуации с Киром.

Перед матчем мы были на собрании, посвященном нашим медийным активностям на МФЛ-3, обсудили много важных моментов, так что причина максимально уважительная. Сбор на игру был 20:20, приехали мы где-то 20:35, быстро переоделись, успели на установку, в общем, опоздали не критично.

Залетает Вася ( ) начинает напихивать Киру, мол он виноват в том, что мы опоздали, хотя очевидно, что его вина крайне мала и, по моему мнению, отстранение на месяц – абсолютно незаслуженное наказание. Люди #### (вранье) рекламируют – их на месяц чехлят, тут на 15 минут опоздали такое же наказание – бред.

«Эгриси» – самая любительская команда из всех участвующих в МФЛ, как мне кажется. Понятно, что дисциплина перед МФЛ крайне важна, но так рубить с плеча – максимально неправильно. Если Вася не отменит или хотя бы не сократит срок действия отстранения, я, в свою очередь, бойкотирую следующий тур в ЛФЛ.

Мы одна команда, а в команде принято биться друг за друга не только на поле!», – написал полузащитник «Эгриси».

Кир Воробьев отстранен от игр за «Эгриси»: «Несколько человек из основного состава опоздали по моей вине на сбор перед матчем с 2Drots»