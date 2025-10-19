«Десятка» играет честно, футбольного бога не обманешь! «СиндЕкату» надо было на блюдечке мяч вернуть?» Лактионов об эпизоде с фэйр-плей

Денис Лактионов отреагировал на хейт и реакции клоунов в адрес «Десятки».

ФК «10» сыграл вничью с «СиндЕкатом » (2:2, первая игра – 3:2) в ответном полуфинале дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги и по сумме двух встреч вышел в финал.

При счете 1:2 во втором тайме футболисты «Десятки » сразу же вступили в прессинг после того, как отдали мяч сопернику в рамках фэйр-плей. Вскоре после этого Владимир Обухов сравнял счет.

– Как реагировать на реакции клоунов и негатив по поводу выхода ФК «10» в финал?

– Я не знаю, о чем говорят эти люди. Момент с фэйр-плей? Их игрок выбил мяч, после чего наш футболист вернул его обратно. А что, надо было на блюдечке им мяч поднести?

Почему они выбили мяч на нашей половине поля, а не на своей? Они могли сделать еще одну передачу и выбить у себя. И мы бы там же им вернули.

Мы все сделали правильно, футбольного бога не обманешь. «Десятка» играет честно, для нас честная игра – самое главное.

Мы уже говорили про эпизод с Назаром – какое это удаление? Тогда давайте всех удалять! – заявил главный тренер «Десятки».

«Десятка» Мусагалиева – впервые в финале! C ударом локтем и спорным пенальти