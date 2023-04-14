Кир Воробьев отстранен от игр за «Эгриси»: «Несколько человек из основного состава опоздали по моей вине на сбор перед матчем с 2Drots»

Кир Воробьев отстранен от игр за «Эгриси» на четыре недели.

«В ближайшие четыре недели я в футбик играть не буду. Это решение руководства команды. Причиной стало то, что несколько человек из основного состава «Эгриси» опоздали по моей вине на сбор перед матчем с 2Drots, кто-то на три минуты, кто-то на десять.

В любом случае, ответственность лежит на мне, и я ее сразу взял еще до того, как последовало наказание. Мне нужно придумать, как получать удовольствие от жизни в ближайшее время, потому что кроме футбола я не могу ничего придумать.

Видимо, нужно сделать какие-то выводы, возможно, стоит заняться какой-то другой деятельностью, а не медийной, потому что медийка только во вред мне идет, только боль приносит.

Наверное, надо было ракеты рекламироваться (усмехается), потому что, как мы могли заметить по другим игрокам (говорит о Крапе из 2Drots – прим. Sports.ru), то тебе за это ##### (ничего) не делают.

Возможно, я буду ходить на матчи , как зритель, на матчи ЛФЛ тоже буду приезжать, поддерживать своих пацанов, потому что меня можно на месяц отстранить и выкинуть из «Эгриси», но «Эгриси» из меня так просто не выкинешь», – сказал Кир.

2Drots сыграли вничью с «Эгриси», дважды уступая по ходу матча