«Хихантес» без Прокопа стартовал в Кингс Лиге с победы

«Хихантес» обыграл «Сайянс» в 1-м туре Кингс Лиги – 6:5.

В заявке «Хихантеса» первый россиянин в истории лиги – Прокоп .

Он не смог сыграть за «Хихантес» из-за проблем с документами. Михаилу нужно получить NIE – идентификационный номер иностранца в Испании, необходимый для юридических и финансовых действий.

«Хихантес» – команда журналиста Жерара Ромеро.

Звезда Медиалиги стартует в турнире Пике: в клубе главного инсайдера по «Барсе», в группе с Марсело

