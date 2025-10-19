«Хихантес» без Прокопа стартовал в Кингс Лиге с победы
«Хихантес» обыграл «Сайянс» в 1-м туре Кингс Лиги – 6:5.
В заявке «Хихантеса» первый россиянин в истории лиги – Прокоп.
Он не смог сыграть за «Хихантес» из-за проблем с документами. Михаилу нужно получить NIE – идентификационный номер иностранца в Испании, необходимый для юридических и финансовых действий.
«Хихантес» – команда журналиста Жерара Ромеро.
Звезда Медиалиги стартует в турнире Пике: в клубе главного инсайдера по «Барсе», в группе с Марсело
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Кингс Лига
