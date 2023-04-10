«Парень – патентованный дурак. Это понятно и это не страшно». Уткин о задрафтованном игроке

Василий Уткин прокомментировал инцидент с задрафтованным игроком..

Первым пиком «Матч ТВ» выбрал Никиту Польщикова, но игрок надел форму « » и открыто заявил, что хотел играть за этот клуб.

«О вчерашней истории на драфте. О Никите Польщикове, выбранном первым. Ну, то, что парень патентованный дурак, это понятно и это не страшно. В футболисты не за то выбирают, и поступил он предельно глупо.

Но тут лига попадает в непростую ситуацию. Идея Медиалиги во многом в том, что она дает шанс. А в случае с Польщиковым выходит, что благое дело приводит к тому, что парень, напротив, шанса гарантированно лишается.

Я специально не рассматриваю все нюансы, ведь среди них есть и комические. Ну, например, такой, что парень соглашается играть за «Матч» и начинает бить по своим воротам (я специально довожу до абсурда).

И позиция команды «Матча», которая изначально-то ни в чем не виновата – выбрала игрока на драфте, что тут дурного? – но тоже глубоко проигрышная. Обида понятна, но в результате команда оказывается местом, где запрещают играть. Не здорово.

Правда, для организации по имени «Матч ТВ» тут много нового. Впервые в своей истории организация осуществляет запрет на профессию удержанием на работе. До сих пор на «Матче» это производилось посредством увольнения. Сложная история, – написал Уткин.

Кек на драфте Медиалиги. Парня выбрал «Матч ТВ», а он демонстративно надел джерси другой команды