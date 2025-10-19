Flava Тимати сыграет с UNDERGROUND BIZNE$, команда Гуфа встретится с Rocket Team в Media Basket
Лига Ставок Media Basket, Gameday 7
19 октября, воскресенье
Funny Dance x Niletto – Flava (команда Тимати). Начало – в 16:45
Favela Basket – Качает Россия. Начало – в 17:45
Flava (команда Тимати) – UNDERGROUND BIZNE$. Начало – в 18:45
AUF – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 20:00
UNDERGROUND BIZNE$ – Hoops. Начало – в 21:00
Lugang Team (команда Гуфа) – Rocket Team. Начало – в 21:45
Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».
Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко. На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.