0

Flava Тимати сыграет с UNDERGROUND BIZNE$, команда Гуфа встретится с Rocket Team в Media Basket

Расписание 7-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 7

19 октября, воскресенье

Funny Dance x Niletto – Flava (команда Тимати). Начало – в 16:45

Favela Basket – Качает Россия. Начало – в 17:45

Flava (команда Тимати) – UNDERGROUND BIZNE$. Начало – в 18:45

AUF – Lugang Team (команда Гуфа). Начало – в 20:00

UNDERGROUND BIZNE$ – Hoops. Начало – в 21:00

Lugang Team (команда Гуфа) – Rocket Team. Начало – в 21:45

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко. На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе&#8217;&#8216;
