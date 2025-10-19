Арс: «Для меня Россия – приоритетнее. Не знаю, зачем Китай»

Арс обрадовался, что финал WINLINE Кубка Лиги не пройдет в Китае.

Вероятно, финал пройдет в Краснодаре или Воронеже.

– Как отреагировал, что не будет Китая?

– Шикарно! Зачем мне этот Китай? Мне в России нравится! Я люблю Россию!

Можно, например, в Краснодар съездить. Там тепло, поле хорошее. Сочи, Ростов. Не знаю, как получится, но для меня Россия – приоритетнее. Не знаю, зачем Китай.

– Lit Energy может собрать большой стадион?

– Если Миша [Литвин] включит все свои ресурсы и желание хотя бы на 3-4%, думаю, ни у кого не будет шансов собрать больше, чем Lit Energy, – рассказал хавбек Lit Energy в беседе с корреспондентом Спортса’’ Фирузом Анвари.