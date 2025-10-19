Ямаль забил пенальти за свой клуб в испанской медиалиге
Ламин Ямаль забил с пенальти в Кингс Лиге.
Клуб «Ла Капиталь», в котором Ямаль является президентом, обыграл «Ультимейт Мостолес» (8:5).
«Ла Капиталь» в первом тайме получил право на президентский пенальти. 18-летний хавбек «Барсы» появился на площадке и реализовал удар.
В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
Звезда Медиалиги стартует в турнире Пике: в клубе главного инсайдера по «Барсе», в группе с Марсело
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Кингс Лига»
