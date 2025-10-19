Ямаль забил пенальти за свой клуб в испанской медиалиге

Ламин Ямаль забил с пенальти в Кингс Лиге.

Клуб «Ла Капиталь», в котором Ямаль является президентом, обыграл «Ультимейт Мостолес» (8:5).

«Ла Капиталь» в первом тайме получил право на президентский пенальти. 18-летний хавбек «Барсы» появился на площадке и реализовал удар.

В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провел 5 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

