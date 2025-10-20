«Нам #####, где играть». Хавбек ФК «10» Назар об отмене Китая
Назар не расстроился из-за переноса финала WINLINE Кубка Лиги из Китая в Россию.
Решающий матч, вероятно, состоится в Воронеже или Краснодаре.
– Как игроки в команде отреагировали, что финал Кубка Лиги состоится не в Китае?
– Никак, нам #####, где играть. Как разница? Мы хотели в финал весь год. В МФЛ-6 хотели сыграть, в Кубке Лиге тоже.
Есть Китай, нет его – какая разница? Кубок – один, – сказал хавбек «Десятки».
ФК «10» впервые в истории клуба сыграет в финале турнира Медиалиги. Соперником станет победитель финала Дивизиона претендентов «СиндЕкат» – Lit Energy.
Финал Медиалиги в Китае отменили – из-за критики болельщиков и президентов команд
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «ЭКС | Медиафутбол»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости