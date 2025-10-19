«Даем Станосу возможность ########### дальше. Чтобы он спокойно шел на «Стол», а не оправдывался». Арс о победах Lit Energy

Арсен Айрапетян прокомментировал победную серию Lit Energy.

Команда Михаила Литвина вышла в финал дивизиона претендентов WINLINE Кубка Медиалиги, обыграв «БроукБойз» (3:2).

– На каком месте сейчас Lit Energy в общем топе клубов?

– Узнаем через две недели. Смотри, это наш шеф [Станос], мы ему даем возможность ########### (выделываться) дальше.

Он флексит, ему нравится. Хотим, чтобы он спокойно шел на «Стол», сидел там, а ему приносили пиво. Чтобы он не оправдывался, почему мы не выигрываем.

– Вы выбили всех чемпионов…

– Ну да, уже не так интересно… На самом деле у нас принципиалка с «СиндЕкатом » и «Десяткой », путь у нас вообще шикарный.

Мы всем мстим! И за всеми придем! – сказал полузащитник Lit Energy в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.