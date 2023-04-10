Илья Давыдов – 26-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Альба – 29-й

Теги рейтинги Эгриси Айдар Каримов Григорий Матевосян Winline Медиалига БроукБойз На Спорте Матч ТВ МФК Рубин Илья Давыдов Альберт Зайцев Игорь Струнин Медиафутбол

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона..

30-е место: Айдар Каримов (МФК «Рубин») – 1 гол, 3 голевых передачи

29-е место: Альба (Watch TV) – 5 голов

28-е место: Куртуа («На Спорте») – 32 сейва, 3 сухих матча

27-е место: Игорь Струнин («Эгриси») – 1 гол

26-е место: Илья Давыдов («БроукБойз») – 1 гол

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.

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