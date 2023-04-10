Илья Давыдов – 26-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Альба – 29-й

Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона..

30-е место: Айдар Каримов (МФК « ») – 1 гол, 3 голевых передачи

29-е место: Альба (Watch TV) – 5 голов

28-е место: Куртуа (« ») – 32 сейва, 3 сухих матча

27-е место: Игорь Струнин (« ») – 1 гол

26-е место: Илья Давыдов (« ») – 1 гол

Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.