Илья Давыдов – 26-й в рейтинге лучших игроков МФЛ-2. Альба – 29-й
Winline Медиалига продолжает публиковать рейтинг топ-50 игроков второго сезона..
30-е место: Айдар Каримов (МФК «Рубин») – 1 гол, 3 голевых передачи
29-е место: Альба (Watch TV) – 5 голов
28-е место: Куртуа («На Спорте») – 32 сейва, 3 сухих матча
27-е место: Игорь Струнин («Эгриси») – 1 гол
26-е место: Илья Давыдов («БроукБойз») – 1 гол
Полный рейтинг опубликуют постепенно – лига каждый будний день будет выкладывать несколько позиций.
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