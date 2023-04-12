Уткин об уходе Григоряна: «Что-то не здорово у ребят. В четверг состав не собрали, во вторник тренер покинул. Впрочем, где Александр, там почти всегда странно»

Теги Василий Уткин Александр Григорян Эгриси Winline Медиалига Матч ТВ Медиафутбол

Василий Уткин высказался об уходе Александра Григоряна из медиафутбольного клуба «Матч ТВ».

Ранее 56-летний специалист сообщил, что не чувствует себя тренером в клубе и хочет покинуть медиафутбольную команду «Матч ТВ».

«Что-то не здорово у ребят. В четверг состав не собрали, во вторник тренер покинул. Странно это.

Впрочем, с другой стороны, где Григорян, там почти всегда странно», – написал руководитель «Эгриси».

Григорян покинул медиафутбольный клуб «Матч ТВ»: «Я не чувствую себя тренером здесь»

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7 комментариев

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Никому_никабельный
Гле странно и попахивает овнецом, там всегда Уасилий. Странно? Не думаю
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Дядя ТУРА
Ответ Геральи из Ривии
Вася везде вставит свои 5 копеек
НА то он и комментатор. его работа
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инок
Григорян ни разу не тренер даже если будет чувствовать себя крутым тренером
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Metalloid
Что-то Вася разболтался в последнее время и всё с негативом. Я уже даже футбольный клуб его не смотрю, это при дефиците качественных видео по футболу. Пора ему заввязывать и вернуться в нейтральную струю, иначе останется с одним эгриси без всего.
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Кирилл.С-Пб
Привык на баб орать, а тут блогеры какие-то...
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Геральи из Ривии
Вася везде вставит свои 5 копеек
+5
-2
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CaSpeR-13
григорян петух
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