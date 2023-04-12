Уткин об уходе Григоряна: «Что-то не здорово у ребят. В четверг состав не собрали, во вторник тренер покинул. Впрочем, где Александр, там почти всегда странно»

Василий Уткин высказался об уходе Александра Григоряна из медиафутбольного клуба «Матч ТВ».

Ранее 56-летний специалист сообщил, что не чувствует себя тренером в клубе и хочет покинуть медиафутбольную команду «Матч ТВ».

«Что-то не здорово у ребят. В четверг состав не собрали, во вторник тренер покинул. Странно это.

Впрочем, с другой стороны, где Григорян, там почти всегда странно», – написал руководитель « ».

Григорян покинул медиафутбольный клуб «Матч ТВ»: «Я не чувствую себя тренером здесь»