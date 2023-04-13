Артур Страхов о Володе XXL и Крапе: «Когда слава приходит в юные года – это срывает башню»

Артур Страхов высказался о Крапе и Володе XXL.

«Я не знаю, то ли Володя все это делает специально, или он реально так прикалывается. Если серьезно, то я не думаю, что он будет уместен. Для «Реальных Броуков» он бы идеально подошел.

На счет срывов Володи – он очень рано стал знаменитым. Я писал по поводу Крапа пост, когда вышло твое (интервью Дмитрия Егорова, президента «БроукБойз» – Sports.ru) интервью с Крапом старшим. Когда эта слава приходит в юные года – она срывает башню.

Эти бабки, вседозволенность, открывание всех дверей. Тебе дают жесткую самооценку, что это уже становиться переоценкой», – сказал экс-игрок «БроукБойз».