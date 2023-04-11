Гуди о Володе XXL: «Уровень футболистов в GOATS вырос – сейчас он не будет смотреться к нашей команде»

Гуди заявил, что сейчас трансфер Володи XXL в GOATS не нужен.

– Недавно у вас был замечен Володя XXL. До сих пор ведете общение?

– Мы просто снимали челлендж с Володей против Крапа. Я знаю, что пацанам нужны деньги – повесили коробки с наказаниями и деньгами в ворота. Крап забрал все деньги, Володя – все наказания.

– Т.е. вы уже не ждете Володю в команду как футболиста?

– Честно скажу, в команде уровень очень сильно вырос. В прошлом сезоне у нас Лопес был лучшим – сейчас он не сильно выделяется. Поэтому Володя уже не будет смотреться в нашей команде, – сказал президент GOATS.