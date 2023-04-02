Егоров о Володе XXL: «Мы готовы предоставить ему команду, обычную зарплату и площадку для реализации. Никаких денег за то, что «я весь такой Володя», больше не будет!»

Дмитрий Егоров отреагировал на то, что Володя XXL согласился перейти в « ».

Президент «Родины Медиа» Текила разыграл Володю XXL и предложил ему за переход в команду 300 тысяч рублей, на что полузащитник «БроукБойз» дал положительный ответ.

«Всем привки. Хороший прикол от Текилы. А ведь мы Володе зп выплатили за весь прошлый месяц, хотя он появился только на одной игре и пропустил все тренировки. Ну, что делать в этом случае? Полагаю, что теперь мы ни на йоту не сдвинемся с условий, которые согласовали с Владимиром в марте и которые он хотел улучшить.

Причем, решение ему нужно будет принять достаточно быстро и подписав бумаги. Еще про Володю. Что я бы сделал на его месте:

а) Тренировался бы в «Броуках» и набирал форму. С завтрашнего дня у нас выходит на работу тренер по физподготовке.

б) Создал бы ютуб-канал и снимал влоги, как он совершает превращение из просравшего все ######## в спортсмена и осознанного гражданина. Рассказывал бы о книгах, которые он читает, голах, которые он забивает.

в) Ездил бы в туры с «Реальными броуками», снимал бы там также контент себе на канал, сместил бы негативный фон, который больше не приносит ни хайпа, ни денег, учитывая отсутствие спонсоров и у него, и у . И вот за 2-3 месяца прокачал себя так, чтобы букмекеры вернулись.

Мы готовы предоставить ему команду, обычную для этой команды и для его уровня мастерства зарплату и площадку для реализации себя. Никаких денег за то, что «вот я весь такой Володя и появляюсь, пока мне платят», больше не будет! Володя, все зависит только от тебя и вытащить себя ты можешь только сам. Времена изменились, нужно трудиться», – написал президент «БроукБойз».