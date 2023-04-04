Текила о Крапе: «Мне много раз предлагали рекламировать всякую дичь, но я этого не делал»

Теги деньги 2Drots Дмитрий Егоров БроукБойз Родина Медиа Даниил Крапивников «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Текила высказался об отстранении Крапа от канала 2Drots на месяц за рекламу ракет

«Это их дело и дело Крапа. Я не знаю, какая у него жизненная ситуация, может быть, ему очень нужны деньги, может кому-то задолжал. Я не берусь судить вообще никогда. 

Я могу лишь про себя сказать, что мне много раз предлагали рекламировать всякую дичь, я никогда этого не делал. 

Иногда ловил себя на мысли, что было искушение, потому что нужны были деньги, но Егоров [президент «БроукБойз» – прим. Sports.ru] правильно сказал, что у него есть медийка, есть социальные сети – возьми телефон в руки и попробуй заработать немного по-другому», – сказал президент «Родины Медиа».

Крап на месяц отстранен от съемок на всех каналах 2Drots. Он рекламировал в соцсетях ракеты

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