Виталий Дьяков: «Зачем «Броуки» вернули Хачатуряна? Кто им сказал, что он разбирается в футболе?»

Виталий Дьяков высказался о советнике «Броуков» по трансферной политике Артеме Хачатуряне.

«Зачем «Броуки» вернули Хачатуряна? Кто им сказал, что он разбирается в футболе? Меня это вообще убивает.

Он был в первом сезоне – не слышал его вообще. Во втором его не было – все было супер. Да, обосрались в четвертьфинале, проиграли команде, которая была слабее нас, но пацаны просто не настроились. Если бы не травма, я бы не дал пацанам расслабиться на поле», – сказал Дьяков.

Виталий Дьяков: «Хачатурян – утопия футбола. Это не его вид спорта»