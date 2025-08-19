«Сабуа был в офсайде. В Медиалиге или турнире с ВАР на 80-85% мяч бы отменили». Егоров о голе «Амкала» во втором раунде Кубка России
«После одного из эпизодов, когда «Амкал» владел мячом у чужой штрафной, Маврин скидывает мяч на Папикян, который забивает. Отличный удар в дальний угол, красотища.
Но мы смотрим повтор и видим, что этот мяч пролетал через Сабуа, под его ногами. Игрок был на линии этого мяча и был в офсайде.
Но во втором раунде ВАР нет, так что гол абсолютно легитимный. Кто-то может сказать, что это суперпассивный офсайд. Хотя в Медиалиге или в турнире с ВАР, я думаю, что на 80-85% этот мяч бы отменили.
Даже при том, что «Амкалу» редко что-то отменяют. В основном назначают его соперникам», – сказал президент «БроукБойз».
Сегодня «Амкал» обыграл «Калугу» во втором раунде Фонбет Кубка России (1:0).
Единственный гол на 41-й минуте забил Давид Папикян.
В 3-м раунде «Амкал» встретится с «Салютом» из Белгорода.