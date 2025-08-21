  • Спортс
  • Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
1

Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»

Дмитрий Егоров считает, что пенальти в ворота 2Drots был назначен справедливо.

«Дмитрий Шнякин в трансляции засомневался, что это нарушение, сказав, что игрок «Космоса» делает еще одно движение в сторону защитника. Мне кажется, что действительно нападающий «Космоса» делает шаг в сторону. Но если посмотреть этот эпизод в динамике, то это попытка сохранить равновесие, легкий переступ после того, как игрок убирает мяч под себя. 

Теперь смотрим на ногу Васильева, защитника 2Drots. Она согнута и катится по земле. И если мы приблизим кадр, то в последний момент, попадая в ногу нападающего, она отгибается в другую сторону. Происходит удар. 

Футболист «Космоса», возможно, поступил умно, но с другой стороны хочется спросить у Васильева, куда он так летит в своей штрафной?

Арбитр справился с матчем хорошо, ключевые решения принимал верно, причем без ВАР. И уж точно 2Drots пенять на судейство нельзя», – сказал президент «Броуков».

Вчера 2Drots проиграли «Космосу» из Долгопрудного (0:1) во втором раунде Фонбет Кубка России. Единственный гол был забит в ворота «дротов» с пенальти во втором тайме.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
