Егоров о Смолове: «Есть мнение, что все футболисты ведут себя как суперзвезды, но они такие же пацаны, которые уважают коллег»

Дмитрий Егоров рассказал о работе с Федором Смоловым в «БроукБойз».

– Интерес Смолова играть в «БроукБойз» не связан с медийностью?

– Это возможность поддерживать себя в форме. Мало ли какое-то предложение придет, а он в ежедневном тренировочном режиме. У него тут друзья. Смолов играл в молодежных сборных с Гатаговым, Сосниным, Яковлевым и Макеевым. Плюс он может обогнать Мостового и Аршавина и войти в пятерку лучших бомбардиров. Мы такой чит-код для Смолова.

А еще важно, что Федор играет за нас бесплатно. Без контракта и денег.

– Что он говорит об уровне футбола?

– Тут профессиональные футболисты. Зириков играл с ним в «Динамо», Макеев – в молодежке. Сухомлинов и Киряков – в ФНЛ, Соснин и Яковлев – РПЛ, Майрович забивал «Спартаку» за «Кубань», Лобкарев играл против «Валенсии» за «Кубань», Мазуров играл за «Факел» и «Спартак-2».

– Не было пренебрежения против соперников из Второй лиги вроде «Авангарда»?

– В прошлом году у «Кванта» мы выиграли только по пенальти. Вообще нет пренебрежения. Все футболисты несутся, бегут, прыгают в подкатах

– Что про него говорят пацаны в команде?

– Он знает половину ребят. Он сразу же в раздевалке рассказал историю про Макеева и капитанскую повязку в молодежной сборной. И нормально со всеми закорешился. Есть мнение, что все футболисты ведут себя как суперзвезды, но они такие же пацаны, которые уважают футбольных коллег.

– У Феди особенное место в раздевалке?

– На него смотрят как на приглашенного гостя. Все-таки лидеры в раздевалке – Яковлев и Соснин, Гриня и Илья Давыдов много разговаривают, – сказал президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Ярославу Сусову.

Ранее 35-летний Смолов помог «БроукБойз» обыграть «Авангард» во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

Смолов забил из-под защитника Мамкина и отыграл 90 минут – яркий дебют за «Броуков»!