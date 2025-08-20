«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове

Сибскана недоволен игроком 2Drots Терехом после матча Фонбет Кубка России.

Хавбек 2D Антон Терехов после поражения его команды во 2-м раунде Пути регионов от «Космоса» (0:1) оскорбил судей.

«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вот ##### оно надо? Вы не можете аутсайдеру Второй лиги забить даже один гол, а крайние опять судьи?

Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и солидный денежный штраф», – написал ветеран «Амкала ».

