«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
Сибскана недоволен игроком 2Drots Терехом после матча Фонбет Кубка России.
Хавбек 2D Антон Терехов после поражения его команды во 2-м раунде Пути регионов от «Космоса» (0:1) оскорбил судей.
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вот ##### оно надо? Вы не можете аутсайдеру Второй лиги забить даже один гол, а крайние опять судьи?
Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и солидный денежный штраф», – написал ветеран «Амкала».
Выиграй джерси «Амкала», 2Drots и «Броуков» в телеграм-канале Cпортса’‘
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Андрея Сибсканы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости