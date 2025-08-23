Плющенко, Текила и Obladaet сыграют в медийном турнире по теннису

В Москве состоится Лига Ставок Теннисный Клуб.

Это первый медийный турнир по теннису.

Соревнования пройдут в Международном центре бокса в «Лужниках» 30 и 31 августа, а также 6 и 7 сентября.

Среди участников Евгений Плющенко , Текила, блогеры Реджи и Юлия Королева, Obladaet , телеведущая Юлия Коваль, певец Коста Лакоста и другие. Каждая медиаперсона будет выступать в паре с профи.

Общий призовой фонд турнира – 3 млн рублей.

Организаторами турнира станет команда «Медиа спорт», которая делает Media Basket, а также медийные турниры по гольфу и паделу.