3

Плющенко, Текила и Obladaet сыграют в медийном турнире по теннису

В Москве состоится Лига Ставок Теннисный Клуб.

Это первый медийный турнир по теннису.

Соревнования пройдут в Международном центре бокса в «Лужниках» 30 и 31 августа, а также 6 и 7 сентября.

Среди участников Евгений Плющенко, Текила, блогеры Реджи и Юлия Королева, Obladaet, телеведущая Юлия Коваль, певец Коста Лакоста и другие. Каждая медиаперсона будет выступать в паре с профи.

Общий призовой фонд турнира – 3 млн рублей.

Организаторами турнира станет команда «Медиа спорт», которая делает Media Basket, а также медийные турниры по гольфу и паделу.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЕвгений Плющенко
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoЛига Ставок Media Basket
Obladaet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Понкрашов – главный тренер медиакоманды Кириленко. Он приостановил профессиональную карьеру
22 августа, 20:10
«Никого ни в чем не обвиняем! Работаем». Плющенко показал, как его сын Александр восстанавливает прыжки на льду после травмы
8122 августа, 19:04
Александр Плющенко дебютировал в лиге Уличного Футбола. Фигурист забил и отдал две голевые передачи
1216 августа, 18:24
2Drots уступили Smal Squad, команда Плющенко разгромила «Игроков Планеты Земля» Чалова. Первый тур Уличного Футбола
16 августа, 18:10
Главные новости
«Федя здорово бы смотрелся в «Спартаке». Яковлев об уровне Смолова
24вчера, 19:40
Смолов забил за Smol Squad в Уличном футболе. Два дня назад он отличился за «Броуков» в кубковом матче
16вчера, 18:20Видео
Герман об уходе Чужого: «Чтобы грамотно управлять клубом, нужно принимать неприятные решения. Не думаю, что мы в плохих отношениях»
вчера, 18:02
«Амкал» проиграл команде Плющенко, Smol Squad Смолова побелил Chertanovo Moneyken. 2-й тур Уличного футбола
вчера, 17:49
«Вася по интеллекту готов играть в Премьер-лиге». Тренер «Амкала» Панов о Маврине
3вчера, 15:17
Хантер про слезы Сычева после травмы в Суперкубке Медиалиги: «Блин, это смотрят миллионы людей. Ты мужик и ты плачешь?»
вчера, 13:36
Егоров о Смолове: «Есть мнение, что все футболисты ведут себя как суперзвезды, но они такие же пацаны, которые уважают коллег»
2вчера, 12:03
«Амкал» хочет пригласить Хабиба и Махачева. За медийный клуб уже сыграли баскетболист Подкользин, певец The Limba и стример Парадеевич
35вчера, 10:27
Корш перешел в FC ARS
1вчера, 09:28
Понкрашов – главный тренер медиакоманды Кириленко. Он приостановил профессиональную карьеру
22 августа, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25
«Можно сказать, что это позор. После такой игры вообще нужно мало говорить». Голкипер 2Drots Ланда о вылете из Фонбет Кубка России
120 августа, 17:12
«Сабуа был в офсайде. В Медиалиге или турнире с ВАР на 80-85% мяч бы отменили». Егоров о голе «Амкала» во втором раунде Кубка России
219 августа, 19:27
Идову об игре Смолова за «Броуков» в Кубке России: «Это очень крутая история. Думаю, он сможет забить»
19 августа, 13:31
Расписание «Кубка фиферов-2025». 17 августа. 2Drots выиграли турнир
18 августа, 15:00Киберспорт