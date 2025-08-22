Смолов о прощальном матче за сборную России: «Если кто-то организует, я за»
Федор Смолов хотел бы провести прощальный матч за сборную России.
– Артем Дзюба предлагал провести прощальный матч за сборную России для ветеранов. Готов?
– Если кто‑то организует и позовет, то, конечно, я за, – сказал форвард «БроукБойз».
Смолов провел за сборную России 45 матчей и отметился 16 голами.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
