82

Смолов о прощальном матче за сборную России: «Если кто-то организует, я за»

Федор Смолов хотел бы провести прощальный матч за сборную России.

– Артем Дзюба предлагал провести прощальный матч за сборную России для ветеранов. Готов?

– Если кто‑то организует и позовет, то, конечно, я за, – сказал форвард «БроукБойз».

Смолов провел за сборную России 45 матчей и отметился 16 голами.

«Такое ощущение, что Путин приехал – и все пришли встречать». Я был на матче Смолова за «Броуков»

Смолов в погоне за Аршавиным – забил за «БроукБойз». Нужен еще гол

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
