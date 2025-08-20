Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
Аслан Дудиев стал игроком Fight Nights.
Об этом рассказали соцсети клуба.
35-летний защитник выступал в профи за «Мордовию», «Балтику», «Аланию» и другие клубы. Всего он провел 194 матча в Первой лиге и еще 97 – в РПЛ.
С весны 2025-го Дудиев выступал за команду WINLINE Медиалиги «Тандем». За нее провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал ассист. После сезона команда закрылась.
Осенью Fight Nights стартует в Кубке Медиалиги-2025. Команда попала в Дивизионе претендентов и в первом раунде сыграет против FC ViBE.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Fight Nights
