  • Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
2

Роман Шишкин считает, что Федор Смолов еще может играть в Премьер-лиге.

– Как вам дебют Смолова за медиаклуб в Кубке России?

– Федор в хорошей форме, он молодец, забил гол. Есть возможность установить рекорды, догнать Андрея Аршавина.

– Может вернуться в РПЛ?

– Он всю жизнь играл в футбол, много времени провел на сборах, и нужно спрашивать у него, не устал ли от такого режима, какие у него мысли. Федор недавно стал чемпионом России с «Краснодаром», возможно, в команде ниже по уровню еще поиграл бы в РПЛ.

В денежном плане он ни от кого не зависит, по своим игровым качествам соответствует уровню Премьер‑лиги. Возраст еще позволяет играть. Как, например, Артем Дзюба, который не просто наводит порядок в коллективе, а и приносит результат «Акрону», ставит рекорды, – сказал бывший защитник сборной России.

Вчера «БроукБойз» обыграли курский клуб в матче 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

За медиаклуб забил экс-нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

Смолов в погоне за Аршавиным – забил в Кубке России и запустил камбэк «БроукБойз»

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Матч ТВ»
